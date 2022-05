Marinha emite alerta de ciclone e ventos forte no Rio

A Marinha do Brasil emitiu, nesta terça-feira (17), um alerta sobre um ciclone tropical que está de passagem pelo alto mar e pode chegar no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (19). Rajadas de ventos, que podem chegar até 80km/h, são previstas para esse dia.

O fenômeno está sendo chamado de ‘Yakecan’ que vem do tupi-guarani, com o significado de ‘o som do céu’.

Devido ao ciclone, ondas podem chegar a até três metros nas praias do Rio e por todo o litoral.