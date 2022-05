Homem tenta atear fogo em ex-companheira em Petrópolis

Um homem tentou praticar o crime de feminicídio, nesta segunda-feira (16), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Ele, apontado como ex-companheiro da vítima, tentou colocar fogo nela após jogar um líquido inflamável.

Imagens de câmeras de segurança mostraram que o homem entrou na loja onde ela trabalha, por volta das 7h30, e os dois começaram uma luta corporal. Pessoas presentes no local tentaram ajudar, mas ele as ameaçou. No fim, o criminoso desistiu da ação e foi embora.

O caso foi registrado na 105ª DP (Petrópolis). Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima prestou depoimento e está tentando localizar o homem.