Wanessa Camargo e Dado Dolabella passam fim de semana juntos

Wanessa Camargo e Dado Dolabella se encontraram, momentos após a cantora assinar o divórcio com Marcus Buaiz, e passaram o último final de semana em um apartamento alugado pelo ator em São Paulo.

A audiência que oficializou o divórcio aconteceu por volta de 12h da última sexta-feira (13), e horas depois Wanessa estava entrando no prédio com Dado. Marcus Buaiz, por sua vez, viajou com os filhos após a oficialização da separação.

O divórcio assinado pelo ex casal conta com uma cláusula envolvendo discrição completa. O documento foi feito para preservar a imagem de ambos e impede que os dois façam postagens ou comentem a separação em entrevistas.