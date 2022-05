Futuro Centro de Monitoramento de SG terá mais de 300 câmeras; saiba mais

A Prefeitura de São Gonçalo finalizou mais uma etapa do processo de implantação do novo sistema de videomonitoramento que garantirá mais segurança para moradores e comerciantes. O projeto, que contém quatro fases para a implantação da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), finalizou nesta semana todo o mapeamento da geolocalização das câmeras. A partir de agora, as próximas ações darão continuidade à execução do projeto. O processo de fiscalização do contrato ficará a cargo da Secretaria de Transportes, com apoio da Secretaria de Ordem Pública.

Ao todo, serão 310 câmeras de última geração, sendo 200 câmeras panorâmicas, 60 para identificação de placas de veículos, 30 speed dome – dispositivo robusto para monitoramento a grandes distâncias – e 20 para identificação facial. As câmeras serão espalhadas em pontos estratégicos da cidade, sendo uma grande aliada ao serviço da segurança.

Com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), através da tecnologia que será implantada, toda a cidade será monitorada. O centro será composto por órgãos de segurança, entre eles Polícias Civil e Militar, Operação São Gonçalo Presente, Guarda Municipal, e contará com participação de concessionárias de serviços públicos. Além disso, o videomonitoramento servirá para atender a demandas de todas as secretarias ligadas à Prefeitura de São Gonçalo, permitindo o monitoramento dos acontecimentos em tempo real.

A Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) ficará sediada na Secretaria de Ordem Pública, localizada na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Estrela do Norte.