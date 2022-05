Vítima de explosão em restaurante de Niterói já recebeu alta médica

Um dia após ter sido vítima de uma explosão que ocorreu na última segunda-feira (16), em um restaurante na Rua Nóbrega, em Icaraí, André Luiz Freitas, de 44 anos, já retornou ao trabalho. "Em um segundo sua vida pode mudar. Foi uma coisa que poderia ter sido fatal o que aconteceu", relembrou.

Ele foi atingido pela explosão no momento em que ia tentar ajudar uma funcionária do restaurante a conter um fogo, que ele ainda não sabe onde foi a origem.

"A menina me pediu ajuda e eu fui. No caminho lembrei de pegar o extintor e voltei na barbearia (que fica do outro lado da rua). Quando atravessei novamente e pisei no restaurante, eu ouvi a explosão. Na hora, parecia coisa de filme", recordou.

André foi socorrido e levado para um hospital particular em Niterói, mas, apesar do susto grande, sofreu apenas escoriações leves, sendo liberado pelos médicos poucas horas após iniciar o atendimento. Ele segue se recuperando, mas, apesar das dores na coluna e nas mãos, já retornou ao trabalho.

André é proprietário de uma barbearia, há quatro anos, e almoçava no restaurante todos os dias. "Espero que eles se recuperem logo e reabram as portas. Quero voltar a almoçar lá", falou brincando. André ainda acrescentou que "é nas horas difíceis que a gente vê quem nos ajudaria. O proprietário tá em contato comigo desde ontem, oferecendo apoio. Foi um acidente, não tem jeito. Poderia ter acontecido com qualquer um de nós", finalizou.

Recordando - Um maçarico culinário causou a explosão de um restaurante na Rua Nóbrega, em Icaraí, bairro de Niterói, na última segunda-feira (16). Uma parte do teto do restaurante despencou e a cozinha está destruída. Uma pessoa ficou ferida.

O restaurante, que estava iniciando o atendimento quando ocorreu o incêndio, funciona com o balcão de atendimento no primeiro andar e uma cozinha no segundo andar. Um maçarico teria iniciado o incêndio no segundo andar. Os bombeiros foram acionados por volta das 10h15 e teriam socorrido uma pessoa que ficou ferida. Segundo informações do dono do local, não houve vazamento de gás.