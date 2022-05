Mulher está em coma após ser atingida por árvore em temporal

Uma mulher está em coma induzido após ter sido atingida por galhos de uma árvore que caíram sobre ela durante o temporal da última segunda-feira (16), no Rio de Janeiro. A ambulante Aline Martins Cunha, de 38 anos, trabalhava vendendo bolos e doces, na frente do Hospital Federal dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, quando foi atingida por galhos que se desprenderam de uma árvore, por causa da tempestade.

De acordo com familiares, Aline que trabalha há quatro anos na porta do hospital, já estava desarmando a sua barraca, ao perceber que a chuva estava aumentando, quando parte da árvore caiu e a atingiu. Ela foi socorrida e levada para o próprio Hospital Federal dos Servidores do Estado, onde permanece internada.

De acordo com os médicos, Aline teria fraturado a base craniana, costelas, perfurado um dos pulmões e fraturado a oitava vértebra. Com isso, ela está sem os movimentos do corpo na parte do tórax para baixo. Até o momento, ela segue acompanhada por médicos.

Apesar dos avisos da meteorologia, muita gente foi pega de surpresa pelo temporal, que teve até chuva de granizo. Um ciclista chegou a cair da ciclovia da Avenida Niemeyer, em São Conrado, na Zona Sul do Rio, indo rolar até às pedras da costa da praia. Eliezer da Silva, de 65 anos, foi atendido e segue internado em estado estável, sendo acompanhado por médicos.