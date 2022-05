Pastor pede ajuda para construir centro de reabilitação de usuárias de drogas em SG

Buscando retirar mulheres usuárias de drogas das ruas de São Gonçalo, 70 voluntários do Projeto 'Ser Melhor', organizado pelo pastor Alexandre Nunes, de 47 anos, estão construindo há alguns anos o 'Centro Feminino de Recuperação Em Busca das Ovelhas Perdidas'. Retirar essas mulheres da rua, segundo o pastor, "é também um ato de amor com a família delas, incluindo filhos e mães". No entanto, o projeto precisa de ajuda para a compra de materiais para a obra ter prosseguimento.

No mesmo terreno onde está sendo construído o Centro de Reabilitação, também será erguida uma igreja. No abrigo serão oferecidos serviços como: manicure, cabeleireiro e outros cursos profissionalizante para que, além do tratamento contra as drogas, as mulheres possam ser preparadas para a reintegração à sociedade e ao mercado de trabalho.

"O Projeto Ser Melhor existe há mais de 10 anos e começou na Assembleia de Deus Voluntários de Cristo, que funciona em Santa Izabel, bairro de São Gonçalo. Entregamos quentinha aos moradores de rua e, muitas vezes, usuários de drogas. Na pandemia, o projeto se fortaleceu e continua até hoje. Foi vendo essas entregas de comidas na rua que sentimos a necessidade de ajudar muitas das mulheres que vivem nas ruas e sofrem com o vício, muitas têm filhos e familiares. Nós temos visto que o número de mulheres nas ruas vem crescendo e em São Gonçalo não há um local de tratamento especializado para elas. Internar essas mulheres é mais difícil do que homens pela questão de filhos e famílias, pela atenção, mas pretendemos fazer isso. Depois pretendemos criar um centro de recuperação masculino", afirmou o pastor.

O centro está sendo construído | Foto: Arquivo pessoal

Os voluntários trabalham na construção do centro feminino aos sábados, há pelo menos quatro anos. As maiores necessidades no momento são de doações de areia, pedras e outros materiais de construção. A igreja vem sendo construída e agora eles estão iniciando a base do prédio de três andares que funcionará para abrigar as mulheres.

"O centro pertencerá a todos, à sociedade, e não só à igreja. Pedimos ajuda para o projeto, pois cada pessoa que tirarmos desse caminho das ruas é uma família restaurada, com uma história restaurada, com pais e filhos felizes", disse o pastor. O projeto é gratuito para aqueles que precisarem de assistência.

Quem quiser doar materiais de construção pode entrar em contato com o pastor Alexandre Nunes, que também é técnico em refrigeração, pelo contato (21) 98666-3943 ou fazer a doação direto para o pix da Assembleia de Deus Voluntários de Cristo: 41.517.001/0001-95 (CNPJ da igreja).

O centro já está sendo construído há alguns anos, principalmente aos sábados | Foto: Arquivo pessoal

Serviço:

A Assembleia de Deus Voluntários de Cristo se localiza na Rua Acelina da Costa Pimentel, 86, em Santa Izabel, São Gonçalo.

O centro de reabilitação feminino está sendo construído na Rua Anécio de Almeida Costa, no lote 39, quadra 6, no bairro Eliane, próximo à Santa Izabel.

Já o centro de reabilitação masculino 'Resgatando Vidas' fica na Rua Major Duque Estrada, no número 172, no bairro Rocha, em São Gonçalo. Esse centro não é da igreja em questão, mas sim uma parceria com um outro pastor.

O projeto continua entregando quentinhas por SG | Foto: Arquivo pessoal

