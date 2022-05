Funcionários da Prefeitura de Magé asfaltam trecho de linha de trem

Uma situação inesperada chamou a atenção dos moradores de Magé e daqueles que usam os trens na extensão Guapimirim até à estação de Suruí, na última segunda-feira (16). Isso porque funcionários da prefeitura de Magé asfaltaram uma parte da linha férrea, impedindo a passagem do trem pelo trecho. A circulação de trens pelo ramal teve que ser paralisada por cerca de 1h30min, enquanto a situação era resolvida.

O caso viralizou na internet e vídeos debochando do caso chamaram a atenção nas redes sociais. Para muita gente, a situação virou uma brincadeira. "É isso que acontece quando vc deixa o pedreiro fazer a obra e sai pra almoçar", comentou um internauta. "Você acha que já viu de tudo? até que.. asfaltaram a linha do trem num município do Rio", comentou outra pessoa. Já outros comentaram mais a sério: "imagina o tamanho da m** que poderia acontecer se o maquinista não para o trem".

Segundo a Prefeitura, a instalação do asfalto foi feito de forma indevida por um funcionário, que cuidava da operação tapa-buraco, e essa é a primeira vez que caso do tipo acontece, sendo algo isolado. A situação teria ocorrido por engano e o funcionário já foi afastado do cargo. "A falha foi corrigida tão logo o erro do encarregado de asfalto da Operação Tapa-Buraco que estava acontecendo no local foi identificado. Esse encarregado já foi afastado das funções. A Prefeitura se desculpa com a população de Suruí e garante que situações como essa não se repetirão. Trata-se de um caso isolado. A Secretaria de Infraestrutura realizou mais de 400 operações como essa em 2021 e todas com sucesso. O tráfego de trens foi restabelecido imediatamente", afirmou o órgão público.

Já a SuperVia disse que foi acionada para o caso e que os trens ficaram sem circular no local por mais de 1h. Eles enviaram técnicos para resolver o caso, mas este já havia sido resolvido por moradores que retiraram o asfalto. Esta completou dizendo que considera "o asfaltamento da linha férrea um grave risco à operação dos trens e, consequentemente, à integridade de clientes e colaboradores, além de impactar negativamente na operação com a necessidade de paralisação temporária das viagens". Os trens voltaram a circular ontem mesmo pelo local e seguem normais nesta terça-feira (17).