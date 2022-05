Com surto de covid, Coreia do Norte diz que há mais de 270 mil 'casos de febre'

A Coreia do Norte, nação liderada pelo ditador Kim Jong-un, contabilizou seis mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e mais de 270 mil 'casos de febre'. O governo não confirma quantos casos há no país, optando pelo termo 'febre'.

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, há 56 mortes suspeitas por covid-19 e mais de 1 milhão de casos da doença.

No último sábado (14), Kim Jong-un reconheceu que a Coreia sofre com a chegada do coronavírus. “A disseminação desta epidemia maligna é uma das grandes turbulências a se abater sobre nosso país desde a fundação”, falou Kim, em uma reunião de emergência do Partido dos Trabalhadores, segundo a agência de notícias estatal KCNA..

A Coreia registrou o primeiro caso de covid-19 na última quinta-feira (12). Vale lembrar que o país restringe o bloqueio ao exterior desde o início da pandemia.