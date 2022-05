São Gonçalo promove debate sobre violência sexual contra crianças

A Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Infância e Adolescência, vai promover o seminário “A Atuação da Assistência Social no Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes”, na próxima quarta-feira (18), às 9h, no auditório Ministério Público, no Barro Vermelho.

O objetivo do seminário é apresentar as políticas públicas de atendimento e enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes que a Assistência Social possui e debater de forma ampliada as estratégias que a secretaria pode elaborar para coibir a violência e prestar assistência aos que necessitam. Além disso, serão divulgados os dados de atendimentos realizados pela atual gestão da pasta, como os serviços dos Creas e dos Conselhos Tutelares.

As inscrições para participar do seminário podem ser feitas através do preenchimento do seguinte formulário:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsp67UWe_rgd-u0-You-m9ucYwF7UIsIpA5OwNadh9ae8lGA/closedform