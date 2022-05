Galhos de árvore encostam em fiação e moradores temem acidente no Alcântara

Moradores e comerciantes que precisam passar pela Rua da Concórdia, localizada no Alcântara, em São Gonçalo, estão preocupados com duas árvores que estão causando riscos de acidentes. Isso porque elas ficam encostadas em fiações de energia elétrica e podem ocasionar choques elétricos. Além disso, existem comércios na rua que acabam sofrendo com instabilidade na energia elétrica. A falta de poda preocupa até quem passa na região buscando o serviço do Polo Sanitário Doutor Hélio Cruz, localizado na mesma rua.

Funcionários do posto que preferiram não se identificar contaram o medo é que a árvore caia em algum temporal e acabe levando um dos fios com ela. “Isso pode prejudicar a vida de quem passa por aqui, sejam eles idosos ou crianças. O posto tem um fluxo enorme de pessoa e um fio energizado pode causar um acidente”, contou. O funcionário vê essa situação há anos e ela nunca foi resolvida.

Uma outra pessoa que utiliza o posto, a aposentada Rosiléia Souza, de 65 anos, contou que a situação é preocupante. “Eu passo aqui sempre, venho me vacinar no posto e faz parte da minha rotina. Eu sempre vejo esses fios e tenho até medo de passar por baixo deles e acontecer algo. É preocupante! Principalmente nessa área que passam crianças e idosos por causa do posto, pode machucar alguém. A Enel tinha que vir e tirar isso daqui”, afirmou.

Moradores temem descargas elétricas | Foto: Layla Mussi





“Ali passam 11 mil volts, se chover e o pessoal encostar em um desses fios, a pessoa vai torrar. Ou uma chuva de vento ali também pode causa problema. É um local de muito movimento, com carros passando, crianças e idosos, é complicado”, afirmou Márcio Catarina, de 44 anos, que passa por ali constantemente.

Procurada, a Enel Distribuição Rio informou que "programou para o próximo domingo a retirada da rede (média tensão) que se encontra próxima a amendoeiras no entorno da Rua Concórdia, em Alcântara, São Gonçalo. Uma equipe técnica esteve no local hoje à tarde e constatou que não há risco iminente na localidade. O serviço será realizado no final de semana para não afetar o funcionamento do posto de saúde e do comércio local, uma vez que há necessidade de desligamento por um período para a execução da atividade."