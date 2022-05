Sebrae Rio e CRCRJ promovem o evento 'Inova Simples'

Nesta terça-feira, dia 17, a partir das 9h, o Sebrae Rio e o CRCRJ promovem o evento Inova Simples, que vai incentivar e orientar iniciativas empresariais de caráter inovador e tecnológico. Essa solução simplifica a abertura de negócios, com atendimento centralizado em uma única plataforma. Com esse evento, os contadores para o serviço público tentando desburocratizar esse tipo de serviço para os pequenos negócios. O evento vai ocorrer no Museu do Amanhã.

“Essa é a oportunidade para os pequenos negócios receberem os melhores direcionamentos para os seus negócios, além de capacitar os contadores sobre a lei. Esse evento vai elucidar várias questões. O intuito é prestar um serviço de qualidade e gratuito. A informação precisa chegar para quem empreende ou quer empreender. As vagas já foram preenchidas e temos lista de espera para participar do evento” conta Tito Ryff, gerente de Políticas Públicas do Sebrae Rio.



"O profissional da contabilidade é o braço direito do empreendedor. É quem aponta as alternativas e esclarece as novas legislações. Por isso esse evento é tão importante. Queremos apresentar todos os aspectos do Inova Simples para a classe contábil e assim fazer chegar esse facilitador de novos negócios aos empreendedores" explica Samir Nehme, presidente do CRCRJ.



Às 10h, os participantes vão entender como funciona a Lei Complementar, número 167 e desmistificar e explicar como entender o Inova Simples. Às 11h, o Catalisa MPE, um programa com objetivo de acelerar e fomentar negócios inovadores, será apresentado como um programa inovador de apoio para reforçar que pesquisa pode virar um modelo de negócios e também como apresentar a potenciais investidores.



Às 13h30, a AgeRio apresentará as linhas de créditos disponíveis para inovação. Às 14h30, o assunto será tributação da atividade de startup e investidor anjo. Para encerrar a programação, às 15h30, os participantes receberão informações sobre valuation. Nessa palestra, as startups terão os melhores conhecimentos de relatórios financeiros para ter mais clareza.