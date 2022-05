PM impede show de Ludmilla em Copacabana, Zona Sul do Rio

O Batalhão da Polícia Militar impediu um show da cantora Ludmilla neste último domingo (15), na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, no festiva ¨Tim Musica Festival¨. A alegação das autoridades foi pelo limite de público no local excedido que era mais de 60 mil pessoas.

A informação foi dada pela Assessoria de comunicação da Cantora para o colunista Léo Dias.

Leia o comunicado na Íntegra

¨Informamos que a cantora Ludmilla foi convidada para estar no line-up do TIM Music Festival, evento aberto ao público, realizado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, mas a apresentação não foi realizada pois, segundo a produção do mesmo, o batalhão da PM da região concluiu não ter contingente para atender a demanda de público, baseado no histórico dos shows da cantora que batem recordes de público tanto na tradicional festa de Réveillon na Praia de Copacabana quanto no bloco Fervo da Lud, realizado nas ruas do Centro da cidade do Rio de Janeiro¨.