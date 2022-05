Explosão em restaurante deixa uma pessoa ferida em Niterói

Um maçarico culinário causou a explosão de um restaurante na Rua Nóbrega, em Icaraí, bairro de Niterói, nesta segunda-feira (16). Uma parte do teto do restaurante despencou e a cozinha está destruída. Uma pessoa ficou ferida.

O restaurante, que estava iniciando o atendimento quando ocorreu o incêndio, funciona com o balcão de atendimento no primeiro andar e uma cozinha no segundo andar. Um maçarico teria iniciado o incêndio no segundo andar. Os bombeiros foram acionados por volta das 10h15 e teriam socorrido uma pessoa que ficou ferida. Segundo informações do dono do local, não houve vazamento de gás.

A pessoa que ficou ferida foi André Luiz, de 44 anos, que trabalha em uma barbearia na frente do restaurante em questão. Ele ouviu um pedido de socorro da funcionária de restaurante que percebeu que o maçarico estava pegando fogo.

“A gente percebeu o fogo e fomos correndo ajudar com um extintor. O André estava na minha frente e eu um pouco atrás. Quando atravessamos a rua e chegamos perto, uma explosão jogou ele para trás. Foi aí que ele caiu, se machucou e se ralou, mas teve apenas ferimentos leves. Ele não quebrou nenhum osso, nem nada”, contou Victor Dresjan, de 24 anos, que trabalha com André.

André foi socorrido pelos bombeiros e levado para um hospital particular de Niterói. Ele segue bem e deve receber alta hoje ou amanhã. Ninguém mais ficou ferido.