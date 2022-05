Imagens fortes: Protetora faz campanha para ajudar cachorro abandonado em São Gonçalo

A situação de abandono de animais nas ruas vem aumentando consideravelmente nos últimos anos em São Gonçalo. Segundo dados divulgados pelo Disque Denúncia, através do Programa Linha Verde, a cidade ocupa o 2º lugar no ranking geral com mais animais abandonados.

Apesar da posição ruim, felizmente a cidade conta com os voluntários que cuidam, amam, protegem e zelam pelo bem estar dos animais. A missão desses ‘heróis’ é resgatar os animais abandonados, cuidar da saúde dos pets e principalmente encontrar famílias que queiram adotar.

Foi pensando neste objetivo que a professora Lucília Pontes, mais conhecida como Lu Pontes, de 57 anos, moradora de São Gonçalo, iniciou uma campanha para arrecada doações para ajudar um filhote de cachorro que foi encontrado próximo a BR-101, em situação de abandono e com a saúde bastante debilitada.

Segundo a protetora, o animal foi encontrado com bastante bicheira (larvas) na cabeça e nas patas.

“O cãozinho foi abandonado no dia 8 e estava perambulando pela BR-101. Conseguimos resgatá-lo no dia 11. Ele está bastante debilitado. O hemograma também não deu bom resultados e tem uma anemia profunda a se tratar. Talvez ele necessite de transfusão de sangue. Para mantermos bem precisamos de ajuda. Por isso, eu peço a quem puder ajudar que entre conosco nessa campanha. Demos a ele o nome de Astro. E temos certeza que ele vai emitir e receber muita luz”, contou ela.

Lucília conta ainda que que em sua casa possui diversos animais prontos para receberem uma família. A protetora neste momento pede qualquer tipo de arrecadação para ajudar nesta causa. Os principais itens são: Ração forte para filhotes, Pastinha AD, Nicodine Shampoo, Hidrapet para a pele e Simparic, além de qualquer outra doação em dinheiro. Para isso Lucília disponibilizou o PIX de sua filha (mairapontescsantos@gmail.com) para qualquer um que possa ajudar. Para mais informações: 021 9 9288-7974.

Estagiário sob supervisão de Marcela Freitas *