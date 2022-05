Frente fria chega ao Rio e derruba temperatura em São Gonçalo

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam uma queda acentuada na temperatura de todo o país. Nesta segunda-feira (16), as baixas temperaturas devem atingir todas as regiões do Brasil.

No Rio a previsão é de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, a qualquer hora do dia. Os ventos estarão moderados, com ocasionais rajadas fortes (entre 52 km/h e 76 km/h).

Em São Gonçalo, segundo o Climatempo, a temperatura não deve ultrapassar os 25º nesta segunda-feira (16). Há previsão de chuva à tarde e à noite. Na terça-feira a temperatura cai para 22º e pode chover a qualquer hora do dia. Na quarta, a temperatura deve permanecer a mesma do dia anterior, mas com muita nebulosidade. Não chove. Na quinta-feira também não é previsto chuva, mas na sexta chove rápido durante o dia e à noite. Neste dia, a temperatura pode variar de 13º a 22º.