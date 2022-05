Bebê cai do ventre da mãe no chão, ao nascer em maternidade

A Polícia Civil de Belo Horizonte está investigando a queda de um bebê no chão da recepção da maternidade de Sofia Feldman, no bairro Tupi, na Região Norte de Belo Horizonte, na hora do nascimento. O bebê teve traumatismo craniano e levou 11 pontos na cabeça. O pai da criança registrou a ocorrência foi dois dias depois do fato.

"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou procedimento para apurar o caso. A investigação tramita na Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente", informa a nota da Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe Josiane, estava com contrações e foi levada para o hospital. Na recepção, ela pediu ajuda, mas teve que aguardar por cerca de 40 minutos para ser atendida.

Durante o atendimento, uma enfermeira informou que ela teria de ir andando até o quarto onde seria internada. Mas, o bebê acabou nascendo em frente à recepção e caiu no chão, sofrendo traumatismo craniano. A bebê foi levada às presas para o Hospital João XXIII, passando por uma cirurgia. Logo depois foi internada no Hospital João Paulo II.

‘Foi uma negligência’, comentou a mãe da pequena bebê Olívia, que tem apenas nove dias de vida.

Olívia já recebeu alta, na quarta-feira (11) e passa bem.