Homem morre ao entrar em tanque de cerveja vazio

Um homem de 32 anos morreu ao entrar em um tanque de cerveja de uma empresa em Lauro Müller (SC) na última sexta-feira. A vítima tentava buscar um saco de lúpulo que teria caído no fundo do tanque vazio. As informações foram divulgadas pelo portal Yahoo Notícias.

O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado ao local por volta das 16h45 e precisou usar equipamentos de proteção respiratória para entrar no tanque e resgatar o homem. A estrutura tem quatro metros de profundidade e pouca circulação de oxigênio.

A vítima, que não teve a identidade revelada, foi encontrada desmaiada e em parada cardiorrespiratória. Os socorristas tentaram manobras de ressuscitação e o homem chegou a ser levado à Fundação Hospitalar Santa Otília, em Orleans, cidade vizinha a Lauro Müller. Segundo os socorristas, ele não resistiu e morreu no hospital.