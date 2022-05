Morre aos 58 anos o cineasta Breno Silveira, de '2 filhos de Francisco'

O cineasta Breno Silveira morreu, aos 58 anos, em Limoeiro, Pernambuco, na manhã deste sábado (14). Ele teve um infarto fulminante, no primeiro dia de filmagens do longa ‘Dona Vitória’, filme que será estrelado por Fernanda Montenegro.

O diretor começou a passar mal no set, tendo uma taquicardia, foi socorrido e levado para o hospital local, porém não resistiu. A equipe que estava trabalhando com ele, quem confirmaram a notícia sobre seu falecimento. Eles estavam naquela região para rodar as cenas da infância da personagem principal.

Breno Silveira é responsável pelo filme de sucesso ‘2 filhos de Francisco’, que conta a história da dupla sertaneja, Zezé Di Camargo & Luciano. Ele também é responsável do drama ‘Era uma Vez’ e de ‘Gonzaga: Pai pra Filho’. Ele também foi o diretor fotografia do filme ‘Carlota Joaquina’, da diretora Carla Camurati.

Ele também trabalho como diretor de videoclipes, sendo premiado pelo clipe ‘Segue o seco’ de Marisa Monte.

Em ‘Dona Vitória’, o cineasta contaria a história da mulher que acabou com uma quadrilha carioca de traficantes e policiais. As filmagens seriam feitas da janela do seu prédio, em Copacabana, no Rio de Janeiro.