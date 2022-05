Policiais Ambientais recebem denúncia sobre desmatamento em Unidade de Conservação em Niterói

Policiais Ambientais de Niterói receberam uma série de denúncias, através do Linha Verde (programa do Disque Denúncia focado no meio ambiente). Durante este sábado (14), os policiais militares da 6ª UPAm, foram para a degradação ambiental e verificaram uma área de 400 metros quadrados, localizada em Itaipu.

Segundo a equipe da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Tiririca, as denuncias foram encontradas na Rua Doutor José Geraldo Bezerra Menezes. Na fiscalização, foi percebido pelos agentes que na aquela área estava sendo desmatada, o terreno é reconhecido por ter uma série de árvores nativas, dentro da Zona de Amortecimento daquela unidade de conservação.

Foram feitas pesquisas visando encontrar algum suspeito, porém até o momento ninguém foi relacionado ao caso. Os agentes seguiram para 81ª DP, para fazer o registro da ocorrência.

A Linha Verde, vem reforçando a solicitação para que todos continuem fazendo as denúncias sobre crimes ambientas em todo o Estado do Rio, pelo número 0300 253 1177 para o interior, existe um custo de ligação local ou 2253 1177 (capital), você pode fazer a denúncia pelo APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. A denúncia pode ser feita também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br).

Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.