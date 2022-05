Internado, ex-pugilista Reginaldo Holyfield se recusa a comer

Internado desde a última terça-feira com quadro de anemia, pneumonia, diabetes e ter alteração em sua próstata, o ex-pugilista Reginaldo "Holyfield" Andrade, com 56 anos de idade, está se recusando a receber os medicamentos e se alimentar direito. As informações foram divulgadas pelo Globo Esporte.

Sem a permissão por parte dos familiares de divulgação de boletins de saúde do ex-atleta, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador não está autorizada a se pronunciar, apesar de informar, no início da semana, que Reginaldo Holyfield será transferido da UPA em que está internado e dará continuidade em seu tratamento no Hospital Municipal de Salvador.

Érica Andrade, sobrinha de Holyfield, em contato com o GE, concedeu uma breve atualização do estado de saúde do ex-pugilista conhecido nacionalmente. De acordo com ela, ele não tem vontade de ser cuidado: "A noite foi horrível, ele tirou os aparelhos, sonda, ele mesmo arrancou tudo. Ele não quer tomar os medicamentos, não está falando direito, está debilitado. Agora inventou de não querer comer nada. Está sendo alimentado pela sonda".

No início da semana, Viviane Andrade, filha de Holyfield, relatou em entrevista ao Globo Esporte Bahia que o estado de saúde de seu pai apresentou piora e que ela temeu perder sua grande inspiração: "Está sendo uma tristeza. Estou aqui sem dormir desde ontem [segunda-feira]. Desde que ele começou, eu e minha irmã não conseguimos dormir direito, muito preocupadas. Foi quando a gente viu mesmo que, se ele ficasse em casa, ele poderia morrer dentro de casa. Aí a gente decidiu trazer ele para a UPA, para ele ter um tratamento adequado, porque em casa não tem como".