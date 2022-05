Niterói terá sua primeira maratona neste domingo (15)

Mais de dois mil atletas e amantes do esporte estarão nas principais ruas da cidade neste domingo (15) participando da primeira 1ª Maratona de Niterói, que terá a largada e chegada num dos mais belos cartões postais do município: o Caminho Niemeyer. Para dar suporte ao evento, que conta com o apoio da Prefeitura, por intermédio da Secretaria Esporte e Lazer e do Grupo Executivo Caminho Niemeyer, a NitTrans elaborou um esquema de trânsito com balizamentos, apoiando os atletas durante o percurso que vai até Camboinhas. Neste sábado (14), os pequenos também estarão mostrando seu potencial durante a Maratona Kids.

O final de semana promete ainda ser agitado no Caminho Niemeyer com a realização de feiras de adoção de animais e materiais esportivos, área de alimentação e premiação que acontecem no Caminho Niemeyer, onde haverá também passeio de balão e show com a banda Bicho Solto, às 11h30, deste domingo.

O evento promete entrar para a história do atletismo no Rio de Janeiro: a prova dos 42 quilômetros, neste domingo, terá largada às 5h30 e a de 5 quilômetros, às 7h. Neste sábado, 14, será a vez das crianças, dos 2 aos 14 anos, a partir das 10h. Essa será a primeira vez que Niterói receberá um evento esportivo desse porte, aberto para todas as categorias de atletas, maratonistas experientes e amadores. As provas acontecerão nas categorias solo, dupla e quarteto.

“É muito importante podermos realizar a primeira maratona completa na cidade, principalmente depois desse período de pandemia em que Niterói se superou. É um grande marco. A Prefeitura apoia a realização de todos os eventos esportivos porque acreditamos que esporte, além de fazer bem à saúde, é inclusão social. Vamos cada vez mais apoiar iniciativas deste porte e incentivar os desportistas da cidade. Essa primeira maratona da cidade, com certeza, será um marco histórico”, afirma Luiz Carlos Gallo, secretário de Esporte e Lazer de Niterói.

Outra entusiasta do evento é a presidente do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer, Bárbara Siqueira. “Uma maratona como essa renova e incentiva a tradição esportiva de Niterói. O Caminho Niemeyer sempre está e estará com as portas abertas para eventos desse porte”, afirma Bárbara.

O triatleta Armando Barcellos destaca que Niterói tem uma marca muito forte nos esportes.

"A 1ª Maratona de Niterói será um grande marco pois, além de incentivar iniciantes ou admiradores do esporte, vai ser o pontapé para que outros eventos desse porte aconteçam no município, excelente local para esse tipo de prova porque, além da tradição, oferece um lindo cenário como percurso”, afirma o triatleta.

Além de toda a estrutura operacional, com ônibus e bases de apoio, os atletas receberão kits. Na programação fazem parte também atividades educacionais sobre preservação do meio ambiente, com fornecimento de sementes para plantio a todos os participantes. O evento conta com o patrocínio da LPH Engenharia.

Programação - Neste sábado, a programação começa às 9h, com feira de adoção de animais, apresentação Cheerleader (Equipe Marvel), entrega de kits para a maratona 42km e 5km. Às 10h começam as provas infantis de 50m (2 a 4 anos), 150m (5 a 8 anos), 300m (9 a 12 anos) e 600m (13 e 14 anos). Encerrando o dia, Happy Hour Sunset Maratona, às 17h. Tudo isso, no Caminho Niemeyer, inclusive, a corrida infantil.

Na madrugada de domingo, às 4h45, partirá o primeiro ônibus do Caminho Niemeyer com destino a outras arenas que fazem parte do trajeto da 1ª Maratona de Niterói. Às 5h30 será dada a largada da prova de 42Km. Às 7h, sairá o pelotão que disputará os 5Km. A previsão é de que, às 7h45 já tenham início as premiações.

Partida, chegada e premiação acontecem no Caminho Niemeyer onde haverá também passeio de balão e show com a banda Bicho Solto, às 11h30.

“Temos como objetivo incentivar a prática esportiva em ambientes ao ar livre, pois sabemos dos benefícios que o esporte traz em relação à saúde física e mental, melhorando a autoestima, a concentração, socialização, controle de peso, além de muitos outros benefícios para as crianças”, afirma Karen Casalini.

Nesta sexta-feira (13), Maria do Perpétuo do Socorro, de 64 anos, esteve no Caminho Niemeyer buscando seu kit para participação na corrida.

"Já participei de mais de 80 competições de corrida. Como moradora do Ingá, tenho muita expectativa nesta corrida, realizada na minha cidade. A maratona de Niterói será mais um incentivo ao esporte, para as pessoas fazerem atividades físicas. Isso tudo é importante para qualidade de vida'', ressalta Maria.

Operação especial de trânsito - A NitTrans elaborou uma operação especial de trânsito para organizar a circulação de veículos e pedestres nas proximidades do evento. As interdições acontecerão das 5h30 às 13h, sendo liberado conforme a passagem do comboio ida e volta. No Centro, a Rua Marquês de Caxias, trecho entre Avenida Visconde do Rio Branco e Rua Professor Plínio Leite, será totalmente interditada ao trânsito. A Av. Visconde do Rio Branco terá duas pistas interditadas sentido Gragoatá.

Em São Domingos, a Rua Alexandre Moura terá uma faixa interditada. Em seguida, a Rua Cel. Tamarindo, Avenida Milton Tavares de Souza e Avenida Engenheiro Martins Romeo terão uma faixa interditada sentido Icaraí.

Em Icaraí, a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres terá duas faixas interditadas sentido São Francisco. A Estrada Leopoldo Fróes terá o fluxo de veículos totalmente interditado para a passagem dos competidores.

A Avenida Quintino Bocaiúva e Avenida Prefeito Sylvio Picanço, sentido Jurujuba, terão duas faixas interditadas, assim como a Avenida Vereador Carlos Roberto Boechat e Rua Dr. Waldir Costa, no Cafubá.

Em Piratininga, duas faixas também serão interditadas na Avenida Francelino Barcelos, Avenida Dr. Raul de Oliveira Rodrigues, Rua Professor Hernani Farias Alves, Avenida Alm. Tamandaré e a Avenida da Ciclovia Chico Xavier, sentido Praia de Piratininga.

O retorno dos competidores para o local inicial acontecerá pela Avenida Alm. Tamandaré, Rua Marechal Raul de Albuquerque, Rua Madre Vitória, Rua da Graça, Avenida Prof. Florestan Fernandes e Avenida Almirante Tamandaré, com duas faixas interditadas para o trânsito sentido Piratininga.

Adoção de animais - Será realizada neste sábado, a partir das 9h, uma edição da campanha de adoção no Caminho Niemeyer. Cerca de 20 cães e gatos, estarão disponíveis para adoção no local. Para adotar um animal, é necessário apresentar original e cópia do RG e comprovante de residência, ser maior de 18 anos, e responder um questionário, que será avaliado no momento da entrevista. No caso de adoção de gatos, é necessário levar caixa de transporte para o animal.

"Além da oportunidade de adotar um animal de estimação, também estaremos com nosso programa de atividades infantis", conta Marcelo Pereira, coordenador de Proteção Animal da Prefeitura de Niterói.