São Gonçalo Presente recebe novas motocicletas para reforço do patrulhamento

Os esforços para ampliar as ações de patrulhamento com as equipes da Operação São Gonçalo Presente no município continuam a pleno vapor. Nesta sexta-feira (13), mais oito motos e um carro foram entregues ao programa, que fica sediado na Secretaria de Ordem Pública.

A integração entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio garantiu a chegada dos novos equipamentos, que serão utilizados nas rondas em áreas urbanas na cidade, dando mais mobilidade e intensificando o trabalho de patrulhamento. Através desses novos meios, as ações de policiamento contribuirão ainda mais para a redução dos índices de criminalidade, levando mais segurança para os bairros atendidos pelo programa.

"Recebemos novas viaturas para a Operação São Gonçalo Presente, que vai auxiliar e muito o policiamento na cidade de São Gonçalo. Temos trabalhado ao lado do Governo do Estado para conseguirmos trazer mais benefícios para o município, garantindo ainda mais o desenvolvimento da nossa cidade", afirmou o prefeito Capitão Nelson.

O secretário de Ordem Pública, capitão Wellington Candido Moreira, afirma que a chegada de equipamentos para as ações de patrulhamento em São Gonçalo refletirá de forma positiva, diminuindo as ações de criminosos pelas vias da cidade.

| Foto: Divulgação/Tacio Alves





“Essas motocicletas fazem parte de uma articulação do prefeito Capitão Nelson, junto com o Governo do Estado, ajustada em nossa última visita no mês de abril. Já havíamos recebido uma van e, agora, oito motocicletas e um carro estão sendo entregues à Operação. Os novos veículos serão fundamentais para o desenvolvimento das ações de patrulhamento do São Gonçalo Presente, garantindo ainda mais a segurança dos moradores e redução dos indicadores de criminalidade", contou o secretário.

Novos equipamentos - No último mês de abril, o prefeito Capitão Nelson, juntamente com o novo secretário de Ordem Pública, capitão Wellington Candido Moreira Junior, estiveram no Palácio Guanabara, para reforçar a parceria firmada com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. No encontro, foi garantido o envio de dez motocicletas e uma van, que auxiliarão nas ações de rondas da Operação São Gonçalo Presente.