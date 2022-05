Casal envolvido no caso com mendigo está lucrando com a internet

Sandra Mara Fernandes e Eduardo Alves, envolvidos no caso com o mendigo Givaldo Alves de Souza, estão se tornando subcelebridades e vem bombando nas redes sociais depois de todo o caso. A fama, foi conquistada por conta de toda polêmica, envolvendo saúde mental e a briga que viralizou.

Aqueles que desejavam acompanhar mais o caso, começaram a seguir eles nas redes sociais. Sandra se tornou notícia após ter relações sexuais com Givaldo, que morava na rua naquela época. Eduardo, viralizou após flagrar toda a situação e espancar o ex sem teto.



Depois de ficar internada em uma clínica por conta do seu surto psicológico, Sandra ganhou uma vida nova. Ela e o marido se mudaram para Brasília, onde o caso aconteceu, e agora dividem uma conta nas redes sociais mostrando suas rotinas. Ela chegou a participar de alguns programas de televisão e contou toda a história de sua vida para o Brasil.

Atualmente, ela possui mais de 302 mil seguidores no Instagram. Em sua primeira postagem, feita no dia 27 de abril, a mulher agradeceu todo o apoio dos fãs e também chegou a falar sobre sua opinião direta do caso.

"Fui vítima de chacotas e humilhações em rede nacional. Fui taxada como uma mulher qualquer, uma mulher promíscua, uma mulher com fetiches, uma traidora.. Eu sempre soube que vivemos numa sociedade desigual, mas eu não escolhi ter um surto, eu não escolhi ter sido humilhada, eu não escolhi ter minha vida exposta e devastada. Então, na condição onde estive eu sei que tinha legitimo direito de ser defendida", dizia a postagem de Sandra.

Eduardo por outro lado possui mais 244 mil seguidores e vem investindo em postagens sobre treinos em academias, já que ele é um personal trainer. O homem também abriu um canal e vem postando vídeos sobre seu dia a dia.

Os dois conseguiram um contrato com parceiros e divulgações.