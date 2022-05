Niterói terá feira de adoção de cães e gatos neste sábado

O município de Niterói vai promover, neste sábado (14), uma feira de adoção de animais, como cães e gatos. Está será mais uma edição do 'Adotar é o Bicho', que acontecerá no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. O evento será das 9h às 14h.

Os organizadores da feira lembram que “adotar um bichinho é uma responsabilidade grande e abandono de animais é crime. Adote com consciência, adote com amor.”