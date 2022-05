Confira 5 dicas de filmes de terror para assistir nesta sexta-feira 13

Nada como um filme de terror para assistir em uma sexta-feira 13! São muitas as opções de temas, como fantasmas, bonecos assassinos, casas amaldiçoadas, possessões, entre outros.

Dito isso, O SÃO GONÇALO traz, hoje, 5 dicas de filmes que cairiam bem para assistir com a tradicional dupla pipoca + refri.

Annabelle (2014)

Você pode nunca ter assistido, mas já ouviu falar na bonequinha assustadora chamada Annabelle.



O filme retrata a vida de um casal que está prestes a conceber um filho, e o pai resolve comprar uma boneca para sua filha. John Form acha que encontrou o presente ideal, mas a alegria do casal durou pouco. Uma noite terrível, membros de uma seita satânica invadem a casa do casal em um ataque violento, e ao tentarem invocar um demônio, eles mancham a boneca de sangue, tornando-a receptora de uma entidade do mal.

Jogos Mortais (2004)

Se você procura um filme de terror clássico, este é o ideal para assistir.

A trama conta a história de dois homens que não se conhecem e acordam acorrentados em uma sala sem saber como foram parar lá. Pouco tempo depois, percebem que estão nas mãos de um assassino em série que leva suas vítimas a situações macabras em um jogo.

It: A Coisa (2017)

Um filme de terror que fez bastante sucesso nos cinemas e ficou conhecido pelo palhaço com o balão. Entretanto a trama é bem mais assustadora do que parece.

Um grupo de crianças que moram perto uma das outras, se unem para investigar o misterioso desaparecimento de vários jovens em sua cidade. Um tempo depois, eles descobrem que um monstro que se disfarça de palhaço, ataca as crianças e se alimenta de seus medos, chamado de Pennywise, é o responsável por isso.

Invocação do Mal (2013)

Partindo para o lado da possessão, este filme é um dos melhores e mais conhecidos nesse estilo.

A história se passa em 1981, e se baseia no caso do assassinato de Alan Bono por Arne Cheyenne Johnson. Um casal se muda para uma casa nova junto de seus cinco filhos, e lá, estranhos acontecimentos começam a assustar as crianças e os pais. Eles contratam um famoso casal de investigadores paranormais, que quando aceitam fazer uma visita ao local, descobrem que algo muito poderoso e do mal reside ali.

A Freira (2018)

Por fim, não podia faltar um filme de terror tendo freiras como protagonista.

A história é sobre uma freira presa em um convento na Romênia que acaba cometendo suicídio. Um padre e uma noviça prestes a se tornar freira são enviado para investigar o caso, e arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal.

