Obras de praça e academia inacabadas incomodam moradores de Itaboraí

Para os que passam na Avenida Vereador Hermínio Moreira, no bairro Sossego, em Itaboraí, dá logo de cara com uma obra abandonada no que deveria ser uma praça e um refúgio para crianças e idosos que procuram uma área de lazer na cidade.

Comerciantes também reclamam que a obra abandonada tem afastado clientes e isso tem causado prejuízo nas vendas. Um dos motivos é que a obra fica bem na frente de alguns estabelecimentos, o que impede que algumas pessoas vejam o que tem por trás da estrutura que, segundo eles, era para ser uma academia para idosos, mas que não foi adiante. Segundo eles, as obras foram iniciadas em gestões anteriores, mas não foram adiante com o fim do mandato dos antigos prefeitos.

"Eu lutei para melhorar essa rua aqui, colocar asfalto, melhorar essa praça, mas não isso aí.", disse o comerciante Brito, que tem o mercado Assis Brito na praça. O comércio dele é um dos prejudicados pela obra da Academia da Saúde. "Essa obra fica na frente do mercado e prejudica a gente, é feio, também tem gente que passa na rua e não consegue ver que tem o mercado atrás", completou o comerciante.

O idoso Luís Ramos, de 68 anos, conta que chegou recentemente ao bairro e sente falta de alguma área de lazer. "A gente sente falta né, geralmente eu venho aqui e só fico sentado observando, mas seria ter algo a mais pra fazer, uma academia ao ar livre, brinquedos para as crianças, umas mesas pro pessoal sentar, tem só aqueles dois aparelhos ali, mas tudo enferrujado, melhor as crianças nem brincarem por ali mesmo.", disse.

Comerciantes dizem que a obra tem prejudicado os negócios | Foto: Layla Mussi

Questionada, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da assessoria de imprensa, informa que o convênio com o Governo Federal, para a construção da Academia da Saúde foi cancelado no ano de 2020, tendo em vista a não conclusão das obras pelos gestores passados. Em relação à praça, ressalta que o Setor de Projetos da Secretaria Municipal de Obras elaborou um novo projeto para a região e apresentou ao Governo do Estado, que se encontra em fase processual.