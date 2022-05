Elon Musk suspende compra do Twitter; veja porquê

O bilionário Elon Musk anunciou a suspensão temporária da compra do Twitter, nesta sexta-feira (13). Ele explicou que espera o resultado de uma pesquisa para constatar se contas falsas e spams representam menos de 5% dos usuários da plataforma e prosseguir com o negócio.

“O acordo do Twitter foi temporariamente suspenso, por detalhes pendentes sobre o cálculo de que contas falsas/spam representam, de fato, menos de 5% dos usuários”, afirmou ele em publicação com reportagem da Reuters sobre a estimativa feita pela plataforma em anexo.

Após a postagem, as ações do Twitter caíram 17,9% nas negociações pré-mercado da bolsa dos Estados Unidos, o que levou Musk a fazer nova publicação reiterando que "ainda está comprometido com a aquisição”.

No dia 14 de abril, o proprietário da Tesla e da Space X anunciou um acordo para a compra da rede social por U$44 bilhões, o equivalente a aproximadamente R$215 bilhões, na cotação atual. O valor das ações da empresa subiu de US$39,31, no dia 1º de abril, para US$ 51,35, após o anúncio.

Com um patrimônio estimado em U$219 bilhões, cerca de R$1 trilhão, o empresário sul-africano Elon Musk é considerado o mais rico do mundo segundo o ranking da revista Forbes, publicação estadunidense amplamente reverenciada como a maior do mundo no setor de economia e negócios.