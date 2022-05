Inverno: Zeca Pagodinho representa os cariocas ao aparecer de roupão

Com a chegada da frente frio no Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (12), Zeca Pagodinho fez questão de representar os cariocas. Após os registros de temperaturas baterem na casa dos 20ºC e muita chuva, o cantor apareceu nas redes sociais usando um roupão digno de ser usado no inverno. A foto divertiu os seguidores.

Vestindo roupão, gorro, meia e chileno, Zeca representou o verdadeiro carioca quando sente frio. "Outro inverno, outro look, tomando canjica", disse o artista, com muito bom humor. A foto alvoroçou as redes sociais e acabou tornando-se "tendência de moda" para o próximo inverno.

Nos comentários, os fãs se divertiram e apoiaram o visual do artista. "Eu sei que o inverno está próximo, quando o Zeca aparece com esse look", escreveu um internauta. "Isso que eu chamo de elegância", afirmou outra seguidora.