Bicheiro pedia para seguranças fazerem sexo com sua esposa, diz comparsa

Em 2019, um suposto vídeo íntimo de Fabíola Andrade, musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, transando com dois homens apontados como seguranças de seu marido, o bicheiro Rogério Andrade, vazaram nas redes.



A identidade dos envolvidos nunca havia sido confirmada, até que a denúncia da Operação Calígula, deflagrada nesta quarta-feira (11), incluiu um trecho de uma conversa que corrobora o fato e aponta o foragido da Justiça, Jeferson Carvalho, mais conhecido como Feijão, como um dos homens que aparecem nas imagens.

"Os caras querem mais o quê? Ganham dinheiro, trabalham com o p*** do Brasil, e ainda f**** a gostosa da mulher dele, a pedido do cara? Não vão largar esse emprego nunca", escreveu Carlos Eduardo de Almeida da Silva, o Kadu, integrante da quadrilha apontado como gerente operacional do bingo “Quebra-Mar”, ponto focal das denúncias que levaram à prisão de Adriana Belém e Marcos Cipriano.

Segundo investigação do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), após a polícia apreender as máquinas do estabelecimento, em 2018, o policial militar reformado Ronnie Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson do Carmo, teria feito um acordo com a delegada Adriana Belém para a liberação das máquinas mediante pagamento de propina. Cipriano atuou como intermediário nas negociações. À época, Lessa administrava o bingo de propriedade de Rogério Andrade.