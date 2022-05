Dia da Enfermagem: HEAT homenageia profissionais de saúde

Enfermeiros e técnicos de enfermagem do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, ganharam atenção ainda mais especial nesta quinta-feira (12), Dia Internacional da Enfermagem. Os profissionais foram recebidos com café da manhã, massagem, auriculoterapia, limpeza de pele, maquiagem e super show do cantor Luiz Ferrar, psicólogo e integrante da Comissão de Captação de Órgãos e Tecidos do Heat.

O diretor assistencial do hospital, Rodrigo Sória, abriu o evento agradecendo a todos os colegas de profissão e ressaltando a importância de cada um na área da saúde e no processo de salvar vidas. "Enfermeiros e enfermeiras são um símbolo de acolhimento, cuidado e muito trabalho. Profissionais que merecem toda valorização e respeito. Afinal, são fundamentais na área da Saúde. Nosso muito obrigado, vocês fazem a diferença e a cada dia coloca o Heat entre os melhores hospitais de urgência e emergência do pais".

Ladeada pelas coordenadoras de enfermagem do Centro de Trauma, dos centros cirúrgicos, da clínica médica, do CTI pediátrico e do ambulatório pós operatório, a coordenadora do setor de urgência e emergência da unidade, Eliane Eirin, lembrou que depois de dois anos sem comemorações, devido ao período de pandemia do coronavírus, o hospital voltou a reunir os profissionais para uma manhã de confraternização e agradecimento.

Nesta sexta-feira, dia 13, será a vez dos enfermeiros e técnicos de enfermagem da UPA do Colubandê, serem homenageados pelo seu dia. Os profissionais também serão presenteados com café da manhã, dia de beleza e massagem. O Hospital Estadual Alberto Torres, assim como a UPA do Colubandê, são administrados pelo Instituto Ideas em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.