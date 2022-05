Foguete do Exército sai da rota e cai em plantação, no DF

Um vídeo, gravado nesta quarta (11), mostra o momento em que vários foguetes foram disparados pelo Exército durante um exercício na região de Goiás. O problema foi quando um deles saiu da rota e caiu em uma plantação de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O fato assustou lavradores que trabalhavam no local. Ninguém ficou ferido.

O Exército informou que um dos foguetes desviou-se da rota, mas alega que todas as medidas de segurança foram cumpridas. A corporação está investigando o que realmente aconteceu. No local, os militares colocaram uma lona por cima do artefato.

Os militares realizam constantes treinamentos no Campo de Instrução de Formosa (CIF). Na quarta-feira (11), o Exército estava realizando um exercício do Curso de Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes para oficiais e sargentos.