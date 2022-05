Psicóloga cria vaquinha virtual para custear tratamento de 3 cães resgatados em Niterói

O Dia das Mães foi um pouco agitado para a mãe de pet, Camilla Diniz. Ela encontrou três filhotinhos de cachorro perdidos na movimentada Rua Martins Torres, próximo ao Colégio Salesiano, no bairro Santa Rosa, em Niterói. A psicóloga conta que os três filhotes seguiam algumas pessoas, porém, não iam muito longe, logo voltando para onde foram achados. Os três pareciam estar perdidos, então sensibilizada e com medo de que fossem atropelados, ela decidiu levá-los temporariamente para a própria casa, batizando-os de Paçoquinha (fêmea), Negresco e Café (machos).

Através do instagram criado para seu "pet primogênito", o vira-lata Zeca (@zeca_o_viralata), ela iniciou uma vaquinha online para o tratamento da Paçoquinha, que foi diagnosticada com ‘parvovirose’, doença que ataca o intestino dos animais, provocando vômito e diarreia e se não tratada, pode levar a morte. Paçoquinha está internada no momento, recebendo os cuidados necessários.

Até o momento, os gastos giram em torno de R$ 1.500. Mas eles não terminam após a cachorrinha sair da clínica, já que seu tratamento é longo e continuarão até ter certeza de que a filhote estará sem o vírus.

“O que eu mais quero é proporcionar uma vida boa pra eles, assim como eu dei uma vida boa pro Zeca”, disse a psicóloga.

O Zeca é o "irmão" mais velho dos três, que também foi adotado há alguns anos de um abrigo. Porém, ele está isolado dos filhotinhos, por conta da possibilidade de transmissão da doença.

A vaquinha virtual foi criada para ajudar a custear o tratamento e também manter os filhotes enquanto não são adotados. Para ajudar com qualquer valor ou caso haja interesse em adotar os pets, o link é https://www.vakinha.com.br/vaquinha/sos-resgatados-camilla-diniz-palmeirim-correa ou pelo Instagram @zeca_o_viralata.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca