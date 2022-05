Ação no Sacramento vai ofertar exames e óculos a preço popular neste sábado (14)

A instituição e terreiro Matrizes Culturais, responsável por promover ações afirmativas e socioculturais há mais de 40 anos em São Gonçalo, irá desenvolver mais uma nesta semana.

No próximo sábado (14), a partir das 14 horas, o ponto de cultura irá oferecer exames de vista gratuitos e oferecer óculos com lente a preço popular. Eles custarão a partir de R$ 180 e ficarão prontos em 15 dias úteis.

“Nós sabemos que as coisas estão caras nesses últimos dias, e tendo isso em vista, nossa intenção é tentar proporcionar óculos para os que não tiverem condições de comprar nas lojas.”, disse a presidente Mãe Márcia d’Oxum.

Além de ser um terreiro, o local é um ponto de cultura e um ponto de leitura. Eles foram tombados em 2022 pelo INEPAC, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, sendo o primeiro de São Gonçalo e o terceiro do Rio de Janeiro.

“Além disso tudo, temos uma brinquedoteca, uma biblioteca, um memorial, recebemos escolas, estrangeiros e entre outros. Enfim, tudo isso serve para ajudar a desconstruir essa cultura de ódio que certa classe impôs sobre nós.”, concluiu a presidente.

A Matrizes Culturais fica no bairro de Sacramento, na Rua Dalmir da Silva, próximo ao campo de futebol de Sacramento e na rua ao lado do depósito de gás.