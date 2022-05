Idoso 'foge' de abrigo em São Gonçalo e acaba atropelado em Itaboraí

Após fugir de um abrigo, em São Gonçalo, um idoso, identificado como Altair Ramos Siqueira, foi atropelado em Itaboraí. Ele não resistiu aos ferimentos e foi encontrado já no Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas.

Segundo informações do abrigo '4 Irmãos', localizado no Colubandê, o interno tinha o hábito de tentar fugir, e chegou a ser apelidado de 'andarilho' pelos colegas.

Na última terça-feira (10), ele teria conseguido escapar, por volta de 11h, segundo relatos de responsáveis da unidade. Há informações de que ele sofria da doença de alzheimer.

Altair Ramos | Foto: Divulgação





"A ausência dele foi percebida logo após e iniciamos as buscas. Rodamos tudo e chegamos a procurar a delegacia, que mandou aguardar 24horas para realizar o desaparecimento", explicou Thainá Martins, vice-presidente do abrigo.

Contudo, nesta quarta-feira (11), o abrigo foi informado que um idoso havia sido atropelado e morto. O corpo do homem já estava no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.

O irmão da vítima, segundo o abrigo, está recebendo apoio da unidade. O familiar ainda não foi encontrado para comentar o caso.

Em nota, o abrigo explicou que: "O Sr. Altair veio do Abrigo Cristo Redentor, conhecido entre os residentes como "andarilho", onde tinha o costume de sair fugido para andar pelas ruas. Em seu histórico social constam saídas e sumiço de até 3 meses com intercorrências inclusive de atropelamentos e internações. Quando veio para o Lar, continuou com as investidas de sair pelas ruas. Infelizmente, em uma das suas escapadas foi atropelado e não resistiu. O Lar está em luto".

Altair Ramos Siqueira foi enterrado nesta quinta-feira (12), por volta das 13h, no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo.

A Prefeitura de São Gonçalo informou que está acompanhando o caso e abrirá procedimento administrativo para apurar os fatos.