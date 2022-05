Furto de desfibrilador em hospital de Niterói é filmado por câmera de segurança

O roubo de um desfibrilador do Hospital Oftalmológico Santa Beatriz (HOSB), no bairro do Fonseca, no município de Niterói, foi registrado por uma câmera de segurança do local.

O aparelho foi levado por dois homens, no último dia 3 de maio, que teriam se passado por representantes comerciais. A suspeita é de que o equipamento foi roubado para revenda no mercado clandestino, pois o valor do aparelho custa em torno de R$ 9 a 13 mil.

O dispositivo aplica choque elétrico através do peito para o coração, depois de uma parada cardíaca súbita, permitindo a retomada do ritmo normal.

Existe uma lei no estado que torna obrigatória a presença do equipamento em locais que tenham circulação igual ou maior do que mil pessoas. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado na 78ª DP (Fonseca).