Um dos importantes acessos de Niterói a Maricá, a Estrada da Serrinha recebe obras de recuperação

O Governo do Estado iniciou a recuperação da Estrada Gilberto Carvalho, a chamada Estrada da Serrinha, que liga o bairro de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, a Itaipuaçu, em Maricá, e é utilizada diariamente por milhares de pessoas que se deslocam entre os dois municípios. Executadas em caráter emergencial pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER, da Secretaria de Estado das Cidades), as obras foram solicitadas há um ano pelo então deputado Felipe Peixoto (PSD), pouco antes de deixar a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) para assumir a Coordenadoria de Cidade Inteligente da Prefeitura do Rio.

"A recuperação do asfalto e a adequação de sinalizações verticais e horizontais são fundamentais para evitar acidentes na Serrinha, entre outras questões de segurança. A estrada corta o Parque Estadual da Serra da Tiririca e é o único acesso ao Alto Mourão, um dos principais pontos turísticos de Niterói. Além da importância para o turismo, ela é imprescindível ao tráfego de veículos e até de pedestres que teve um aumento considerável nos últimos anos, provocando uma série de desgastes na via, em especial, no trecho pertencente a Niterói", reforça Felipe Peixoto, que solicitou ainda a estadualização da estrada.

Na indicação de número 5165, de 4 de abril de 2021, Felipe detalha a necessidade da recuperação do asfalto com a instalação de olhos de gato e placas na Estrada Gilberto Carvalho. Já o pedido de estadualização seria com a incorporação da Serrinha à RJ-102, rodovia com cerca de 150 quilômetros e que liga os municípios de Niterói, Maricá, Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Armação dos Búzios.

"Acompanho todo o processo e com muita satisfação vi que quase toda a Serrinha já está com asfalto novo e parte da sinalização vertical. Espero ver também em breve a estadualização dessa importante via com a sua incorporação à RJ-102, o que certamente trará benefícios para a manutenção de toda a via", diz Felipe, que deixou a Coordenadoria de Cidade Inteligente para concorrer à Câmara dos Deputados.