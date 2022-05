Família procura por cachorro que desapareceu na Trindade

O poodle conhecido como 'Bolinha', que tem apenas 4 anos e é o xodó da família da doméstica Flávia de Freitas, de 30 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira (11), quando saiu de sua casa sem ninguém perceber no bairro da Trindade. A família chegou a buscar pelo cachorro quando viu que ele estava desaparecido, mas ele ainda não foi localizado.

Bolinha é o cachorro da filha de 11 anos de Flávia. "É ela quem cuida e dá comida. Demos ele para ela, que sempre foi muito carinhosa com cachorros", contou a doméstica. O cachorro, no entanto, é amado por todos os membros da família, que inclui mais quatro pessoas. Todos estão com o coração apertado desde que o cachorro sumiu.

"Ele desapareceu depois que eu fui levar minhas filhas no colégio. Acho que uma delas deve ter deixado o portão aberto e eu não percebi e ele saiu. Ele vivia preso em casa, justamente por eu ter medo dele fugir, mas sua corrente quebrou recentemente e tivemos que deixá-lo solto. Ele não era muito de sair, mas levávamos ele para fazer xixi de vez em quando, mas sempre na rua e sempre que o chamávamos ele voltava logo", afirmou a doméstica.

As crianças que estão acostumadas com o cachorro sentem falta dele. "A minha pequena de 2 anos pediu para o meu marido ontem enquanto procurávamos: "Buzina para o Bolinha, papai". É muito triste ver isso, só queremos ele de volta", afirmou Flávia.

O pelo de Bolinha está um pouquinho maior do que na foto acima, ou seja, o animal está mais fofinho. Bolinha é branco e pequeno e não precisa tomar nenhum medicamento específico, segundo a família. Quem tiver qualquer informação do animal, entre em contato com Flávia através do número (21) 98341-5399. Ela afirma que qualquer informação é bem vinda.