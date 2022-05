Morre aos 58 anos o cantor Eduardo Gallotti, responsável por rodas de samba no Rio

O cantor e compositor Eduardo Gallotti morreu, na madrugada desta quinta-feira (12), na Casa da Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio. O sambista tinha 58 anos. O irmão do artista confirma que Eduardo sofria de câncer e que havia passado mal durante a noite de quarta-feira (11). O artista chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu.

Com 30 anos de puro samba, Gallotti foi o responsável pelo nascimento das principais rodas do gênero musical na cidade do Rio de Janeiro, como a do Sobrenatural, do Severina, do bar Emporium,do Trapiche Gamboa e também pela do Cadongueiro, em Niterói.

Após o falecimento, vários amigos, fãs e artistas se manifestaram nas redes sociais desde as primeiras horas da madrugada.