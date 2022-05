Após criança engolir instrumento de dentista, clínica é condenada a pagar R$10 mil

Imagina ir ao dentista e ele deixar cair uma chave ortodôntica, um de seus instrumentos de trabalho, na sua boca e você engolir e engasgar. Foi isso o que ocorreu em uma clínica odontológica no Irajá, no Rio de Janeiro, no mês de março de 2020. Uma menina de 8 anos engoliu um instrumento enquanto colocava seu aparelho ortodôntico. A família recebeu uma quantia financeira determinada pela Justiça depois do caso como ressarcimento por danos morais.

Segundo informações, o caso aconteceu enquanto o dentista estava consultando a menina e mostrando a ela como cuidar dos dentes. Foi quando ele deixou o instrumento cair na boca da garota e ela engoliu. Ela tentou expelir a chave de sua boca depois do caso, mas não deu certo. No hospital, um exame constatou que ela havia engolido o material e foi a partir daí que a jovem e sua mãe entraram na Justiça.

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) avaliou a situação e considerou que a menina deveria receber uma quantia de R$ 10 mil e sua mãe de R$ 5 mil. O aparelho foi expelido do corpo da menina depois de alguns dias e hoje ela segue bem. O caso foi considerado como imprudência por parte do profissional de saúde.