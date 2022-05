Pontes passam por reparos em Santa Izabel

A Prefeitura de São Gonçalo vai entregar mais uma obra de infraestrutura. Além do recapeamento que está sendo feito em toda a Estrada de Santa Izabel, a Secretaria de Conservação, através do Departamento de Conservação e Obras (DCO), está refazendo três pontes no bairro, após solicitação do prefeito Capitão Nelson.

Na Estrada do Sapé, uma ponte se deteriorou devido à ação do tempo e sua estrutura cedeu na última chuva forte que aconteceu no município em abril. A pedido do prefeito, o reparo será feito após a limpeza do rio e colocação de manilhas para facilitar o escoamento da água.

“São diversas obras sendo realizadas no município. E, no bairro de Santa Izabel, não será diferente. O gonçalense precisa ter a sua dignidade e a qualidade de vida recuperadas. A população tem que sentir orgulho de dizer que mora aqui ”, disse o prefeito.

A aposentada Josinette Paranhos, de 69 anos, disse que os moradores que residem depois da ponte são os mais prejudicados.

“Eu moro aqui colada na ponte. Então consigo entrar por essa rua mesmo. Mas quem mora mais adiante precisa dar uma volta enorme, porque até a pé ficou perigoso passar. A pessoa pode cair. Essa obra chegou em ótima hora. Moro aqui há 40 anos e nunca vi essa limpeza no rio. Estou feliz que essa obra vai, finalmente, andar”, disse.

Na Rua Santa Rita, uma ponte estava afundando, oferecendo risco para quem passa diariamente pelo local. Sua base foi refeita e um caminho para pedestre foi construído. Outra ponte que teve a sua base refeita foi a da Estrada de Itaitindiba, onde, de acordo com os moradores, uma parte cedeu e estava oferecendo riscos para o motoristas.