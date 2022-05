Chuva e nebulosidade: saiba como ficará a previsão do tempo neste fim de semana!

A mudança de tempo surpreendeu alguns gonçalenses e niteroienses nesta quinta-feira (12). A chuva e a queda de temperatura devem continuar também durante este fim de semana, segundo o Climatempo. A recomendação é que as pessoas saiam de casa agasalhados e com guarda-chuvas. Saiba em detalhes como fica a previsão do tempo para São Gonçalo e Niterói nos próximos dias a seguir.

Nesta quinta-feira (12), a temperatura em Niterói e SG não passa dos 24°C. A chuva deve dominar o céu durante todo o dia, assim como as nuvens escuras.

Já na sexta-feira (13), a chuva vai continuar intensa, mas o vento será mais fraco do que no dia anterior, assim como a chance de chuva que cai para 80% nos municípios. Em São Gonçalo, a máxima será de 23°C e a mínima de 19°C. Em Niterói, a temperatura ficará entre 20°C e 22°C.

No sábado (14), as nuvens devem diminuir um pouco no período da tarde, mas a chuva vai continuar durante todo o dia. A mínima em São Gonçalo será de 18°C e a máxima de 26°C com chance de chuva de 90%, já em Niterói, a chance de chuva será a mesma, mas com a temperatura oscilando entre 19°C e 25°C.

No domingo (15), as chuvas irão chegar principalmente no final da manhã. Em São Gonçalo, a temperatura ficará entre 19°C e 27°C, já em Niterói, a temperatura mínima será de 20°C e a máxima será de 26°C.

É importante saber que a próxima semana também deve ser tomada pela chuva.