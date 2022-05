Defesa Civil emite alerta de frente fria com chuva em Niterói

Mesmo que com o tempo estando aberto nesses últimos dias em Niterói, uma frente fria vem a caminho. O tempo no município passa a ficar instável já durante a noite desta quarta-feira (11).

A previsão é de algumas chuvas fracas a moderadas até sexta-feira (13), por conta de um fenômeno climático, que já foi alertado pela Defesa Civil. O mais indicado é sair com uma sombrinha na sua mochila, porque não se sabe ao certo quando a chuva vai cair, mas ela pode começar já no período da noite.

Durante a quinta-feira (12), esta frente fria irá passar pelo oceano, o que ajudará a manter o tempo instável, com uma forte predominância de céu nublado e uma possível chuva fraca já na parte da manhã.

Para a sexta-feira (13), o céu continuará nublado, com previsão de chuva fraca pela madrugada e início da manhã. Os ventos ficarão mais fracos a moderado, com as temperaturas se mantendo estável.