Problemas em avenida tira 'Sossego' de moradores de Itaboraí

Moradores da Avenida Comandante Amaral Peixoto passam por um verdadeiro transtorno todos os dias ao deixarem suas casas e depois retornarem de um dia de trabalho devido ao estado de conservação do local onde moram. Apesar de ser uma avenida, mais da metade do local é tomado por mato e árvores, deixando apenas um pequeno trecho com buracos e lama disponível para o trânsito de pedestres e veículos.

Por tornar o caminho um pouco mais viável, os moradores precisam recorrer a outros meios. Tijolo e entulho nos buracos, capinar com as próprias mãos são algumas das alternativas de quem vive no local.

"A gente joga entulho, uns tijolos pra tapar os buracos, contrata uma pessoa pra capinar e tirar os matos do meio da rua e da calçada, também pra passar uma máquina aqui na rua, porque se depender do poder público nada vai ser feito aqui não. Essa semana chegou a cobrança do imposto de renda, a gente paga e é isso o que a gente tem.", desabafou a moradora Inês Vieira, que mora há mais de 30 anos no local.

De acordo com ela e o pai, José Vieira, o pior é quando chove e a avenida fica intransitável, com carro atolado

"Muita gente atola o carro aqui porque quando chove fica muito difícil de vir aqui na rua. A gente não estaciona aqui na garagem, a gente deixa o carro ali na rua principal e vem andando para casa porque carro não entra aqui em dia chuva. Até um tempo atrás ainda passava esgoto aqui no meio da rua, mas vieram e construíram essas valas, mas só em época de eleição também", completou Inês.

Ainda de acordo com a família, a rua consta na Prefeitura como asfaltada. Diante da inércia do poder público, eles já desistiram de esperar alguma melhora. "Eu moro aqui há mais de 30 anos e sempre foi assim, já reclamei com a Prefeitura, na internet, nesses sites de notícia e nada.", concluiu José.

Questionada, a Prefeitura de Itaboraí informou, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP) que, seguindo o cronograma previsto, continua avançando diariamente com obras, pavimentação e manutenção para todos os distritos do município. A SEMSERP ressalta que ruas da região que engloba também a localidade do Retiro já começaram a receber ações de melhorias, como manutenção, pavimentação e drenagem. Cabe ressaltar ainda que, nesta semana, as equipes estão atuando também nas demais regiões da cidade, como Monte Verde, Joaquim de Oliveira, Santo Expedito, Rio Várzea, Jardim Planalto, Manilha, Nancilândia e mais.