Funarte celebra 40 anos da Escola Nacional de Circo (ENC)

A Fundação Nacional de Artes, a Funarte, comemora nesta sexta-feira, dia 13 de maio, às 14h, os 40 anos da Escola Nacional de Circo (ENC), no Rio de Janeiro. Inaugurada em 1982, a Escola foi criada pelo circense Luiz Olimecha e pelo produtor cultural Orlando Miranda, e se tornou referência para toda a América Latina no campo da formação em circo. A cerimônia vai contar com a participação de autoridades da área da educação e da cultura. Lançamento de edital de reconhecimento do circo como patrimônio imaterial; anúncio de um moderno projeto arquitetônico, criado por Marcos Flaksman; e assinatura do acordo de cooperação com o IFRJ, estão na programação.

Durante a cerimônia, a Funarte vai anunciar o lançamento do Edital Bolsa Funarte de Pesquisa para Reconhecimento do Circo como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O programa pretende contemplar 10 (dez) projetos de pesquisa de campo baseada nas famílias circenses. A iniciativa visa contribuir para identificar, valorizar e dar visibilidade à produção artística e cultural circense, além de ampliar a sua produção, difusão e sustentabilidade econômica e social. Poderão se inscrever pessoas físicas, residentes no território nacional e que tenham atuação comprovada nas áreas relacionadas ao circo e as artes cênicas. Cada proposta contemplada receberá a quantia de R$ 20 mil reais e o valor total investido no programa será de R$ 260 mil, incluindo as demais despesas do edital. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas do dia 16 de maio até 18 de julho de 2022, no portal da Funarte.

Outra novidade, é o lançamento do projeto arquitetônico de um moderno centro de formação da Escola Nacional de Circo que engloba instalações para aulas e apresentações. A proposta é assinada pelo renomado diretor de arte, figurinista, escritor, ator, arquiteto e cenógrafo, Marcos Flaksman. Segundo a equipe da ENC, a nova estrutura metálica, com seu design inspirado na lona, preserva o tradicional símbolo da cultura circense e inova com sua estética contemporânea, sustentada pelas mais avançadas tecnologias. “O projeto apresenta uma estrutura pensada para favorecer a execução das práticas próprias da atividade circense, possibilitando a ampliação dos serviços oferecidos. Funde-se ao solo da Praça da Bandeira, uma Escola moderna, funcional e permanente”, ressalta.

Além dos anúncios, a Escola Nacional de Circo também vai celebrar a importante parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), por meio da formalização da continuidade do Curso Técnico em Arte Circense, oferecido pela entidade e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), desde 2015. A consolidação do calendário de aulas ou a adaptação da grade curricular ficam sob a responsabilidade do IFRJ. A Escola Nacional de Circo/Funarte deve acompanhar o calendário geral do Instituto e fornecer os meios para a realização da grade curricular. O novo edital nacional convidando interessados para participar da próxima turma será anunciado em breve e contará com um diferencial: cota para integrantes de famílias circenses.

No decorrer da comemoração pelos 40 anos da Escola Nacional de Circo, profissionais e professores formados pela instituição farão apresentações artísticas em diversas modalidades de circo.

Escola Nacional de Circo (ENC)



A Escola Nacional de Circo (ENC) foi fundada em 1982 e está localizada na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio de Janeiro. Seus criadores, o circense Luiz Olimecha e o produtor cultural Orlando Miranda, partiam do princípio de que a construção do conhecimento é dinâmica e se renova sempre. Assim, a ENC tem mantido diálogo com a produção pedagógica e artística presente no mundo circense – já que esta atividade artística também tem como característica marcante a intensa mutação, impulsionada pela evolução das áreas tecnológica, instrumental e gerencial.



A instituição é referência para toda a América Latina no campo da formação em circo e prepara artistas profissionais para atuarem em circos de lona e em diversos setores das artes e segmentos culturais, tanto no mercado nacional quanto no internacional. Também faz parte fundamental dessa proposta formar cidadãos, com a perspectiva de contribuir para o desenvolvimento de sua visão cultural, estimulando a que eles empreguem seu senso crítico e sua criatividade em relação aos mais diversos campos da produção artística, de modo livre e consciente.

Atualmente, as instalações da Escola Nacional de Circo ocupam um terreno de sete mil metros quadrados. O espaço possui um moderno galpão multifuncional de treinamentos circenses, salas de aula e de dança, auditório, musculação, fisioterapia, refeitório, oficina para confecção e conserto de aparelhos, além de biblioteca multimídia e salas para a administração. A instituição oferece cursos regulares de formação, qualificação e capacitação de artistas na área.

Curso Técnico em Arte Circense



O Curso Técnico em Arte Circense foi estabelecido pela Funarte em cooperação com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). A admissão na ENC se dá por concurso público. A seleção tem como base a análise de habilidades circenses, condicionamento físico, desempenho artístico, aptidões acrobáticas e checagem de documentação. Estão aptos a participar do processo seletivo cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos completos (considerada a data de inscrição), que tiverem concluído o ensino médio (ou equivalente) até a data da matrícula no curso. Os candidatos podem ser brasileiros, natos ou naturalizados, e estrangeiros. O curso, reconhecido pelo MEC, oferece bolsa de estudos para todos os alunos.



A equipe pedagógica da ENC ministra disciplinas conforme os seguintes grupos de modalidades circenses: *acrobacias*: acrobacias de solo (saltos), paradas, contorção, mastro chinês, canastilha, cadeiras, maca russa, barras russas, báscula, mini-tramp, trampolim acrobático, dândis, adágio, antipodismo (icários), portagens e mão-a-mão; *acrobacias aéreas*: trapézio (de voos, simples e duplo, de um ponto fixo e em balanço), quadrante, quadrante coreano, corda (indiana, dupla, marinha e lisa), tecido, tecido marinho, lira e faixa; *equilíbrios*: antipodismo (tranca), bola, cadeiras, perna-de-pau, escada, percha de ombro, monociclo, rola-rola, arame (baixo e alto), roda cyr, roda alemã e corda bamba; *manipulação de objetos*: malabares com claves, aros, bolas, diabolô e bola de contato.

Serviço:



-Celebração dos 40 anos da Escola Nacional de Circo (ENC)



-Dia 13 de maio, sexta-feira, a partir das 14h



•Lançamento do Edital Bolsa Funarte de Pesquisa para Reconhecimento do Circo como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil



•Lançamento de projeto arquitetônico de revitalização do espaço assinado por Marcos Flaksman

•Renovação do acordo de cooperação da ENC com o IFRJ formalizando a continuidade do Curso Técnico em Arte Circense

•Apresentações artísticas com profissionais formados pela instituição

Ficha técnica das apresentações artísticas:



Apresentadora: Cinthia Nunes, a Palhaça Ratinha| Faixa: Thaís Ventorini| Lira: Aline Fortunato| Malabares: Thiago Campello, o Incrível Malabarista | Mão a mão: Ezequiel Freitas e Juan Pizarro | Quadrante: Daniela Casas e Faber Cedeño, o Duo de Cabeza | Rola-rola: Alex'D e Sinead Daniela, o Duo Infinite Balance | Trio malabares: professor Alexis Reis, Anderson Melo e Christiano Prado | Contorção: professor Bruno Carneiro.

Local: Escola Nacional de Circo



Rua Elpídio Boamorte, S/Nº, Praça da Bandeira - Rio de Janeiro (RJ)