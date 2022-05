Fluminense encara o Vila Nova pela Copa do Brasil hoje (11)

Fluminense e Vila Nova se enfrentam em Goiânia, na noite de hoje (11), pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será no estádio Serra Dourada, e começa às 21h30.

O Tricolor venceu por 3 a 2 de virada a primeira partida no Maracanã, e hoje tem a vantagem do empate. Em caso de vitória por um gol de diferença a favor do time goiano, a partida irá para os pênaltis.

O técnico Fernando Diniz tem um desfalque importante para o confronto, que é a lesão de Paulo Henrique Ganso. Entretanto, o colombiano Árias está de volta e foi relacionado.

A equipe que deve iniciar de titular tem: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Pineida; André, Yago e Nathan; Luiz Henrique, Cano e Willian Bigode (Arias)