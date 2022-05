Homem que desapareceu no mar é encontrado morto

Um homem de 60 anos foi encontrado morto por volta das 4h desta quarta-feira (11), cerca de 3 quilômetros do local onde a vítima tinha sido desaparecida depois de ter caído no mar na última quarta-feira, 04, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio.

O corpo de Miguel Carvalho foi reconhecido pelos familiares logo após ter chegado ainda nesta quarta no barco pesqueiro que fez o resgate. A identidade da vítima também foi confirmada pela Guarda Marítima do município.

Em depoimento, os guardas deram relatos de como foi feito toda a operação: - "Eu já estava há cinco dias fazendo buscas. Eu tenho uma base de resgate dentro da Marina dos pescadores. Um pescador que pesca em alto-mar viu a correnteza levando o corpo e avisou. Estava bem longe do local onde ele desapareceu. No dia do afogamento o mar estava muito agitado e não conseguimos encontrar", disse o mergulhador.

Miguel morava em Cabo Frio, a família confirma que a vítima tinha experiência com pescas há amis de 20 anos. No dia da fatalidade Miguel estava pescando com o irmão. Miguel também era pastor de uma igreja evangélica.

Como desfecho a família esta esperando o andamentos das documentações do Instituto Médico Legal (IML) para realizar o sepultamento.