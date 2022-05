Obra inacabada da Prefeitura causa transtorno no Anaia Pequeno

Moradores da Rua Cedigio Pereira Rocha, no Anaia Pequeno, vivem dias de caos. Isso porque a Prefeitura Municipal de São Gonçalo teria iniciado uma obra na região e não a concluiu, com isso, uma parte da rua está pavimentada e outra não, dificultando a vida de quem passa por lá. A doméstica Tereza Cristina Vieira, de 43 anos, contou o caso ao O SÃO GONÇALO.

"Essa obra começou em novembro do ano passado e a ideia era pavimentar a rua, mas depois de março ninguém da Prefeitura veio finalizar o serviço. A rua está metade com pavimento e na outra metade não. Isso dificulta a vida dos moradores que andam por aqui com cuidado e até dos carros de motoristas de aplicativo e de moradores. O do meu padrasto mesmo está com o fundo todo amassado. Vamos ter que gastar dinheiro no mecânico resolvendo isso, porque quando passa pela parte da rua sem pavimentação ele amassa. Os motoristas de aplicativo se recusam a entrar na rua por causa disso. É um prejuízo para todos", contou ela que mora no local há 20 anos.

Indagada sobre a obra, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo informou, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que "enviará esta semana um técnico ao endereço citado para avaliação e verificação da continuidade da obra."