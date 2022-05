Ludmilla 'chama atenção' de fã que cogitou desistir do Enem para ir em seu show

A cantora Ludmilla usou as redes sociais para dar uma “bronca” numa fã que contou que iria desistir de pagar a inscrição do Exame Nacional do ensino Médio (Enem), para ir no seu show de pagode, Numanice, que acontecerá no Nordeste.

No twitter, a fã escreveu “Ia fazer o Enem esse ano, mas desisti porque agora eu pago. tá 85 reais e eu tô juntando dinheiro para o Numanice... tenho minhas prioridades (sic)”, escreveu.

Logo na sequência, a interprete de Rainha da Favela, decidiu responder a fã. “Para de maluquice. Paga esse Enem e me manda seu nome e de um acompanhante que vou deixar anotado pra te colocar na lista de convidados pra quando o Numanice for pra Salvador (sic)", disse Ludmilla.

Após o episódio, internautas se manifestaram nas redes sociais elogiando a postura da artista.