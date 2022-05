Mãe do youtuber Felipe Neto é ameaçada e registra queixa na delegacia

Não é de hoje que o youtuber e empresário Felipe Neto recebe ameaças de morte. Mas dessa vez, Felipe resolveu procurar a polícia. O motivo, as ameaças antes direcionadas a ele passaram a ser enviadas com frequência para sua mãe. O youtuber contou nesta terça-feira, 10, que as mensagens foram enviadas diretamente para o telefone da pedagoga.

O youtuber explicou que essa não foi a primeira vez que a mãe dele recebeu ameaças. Eles já sabem de onde partiu as mensagens e a polícia está investigando.

“Vamos até o fim, dessa vez. Chega de viver apenas com medo. 3 anos desse inferno se repetindo. Mas nós vamos vencer! Minha mãe é um anjo que nunca fez mal a ninguém, muito pelo contrário. Essas pessoas não possuem alma. E com certeza se acham ‘pessoas do bem’ ”, disse.